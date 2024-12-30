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غسان سكاف إلتقى السفير السعودي: الكلام الرئاسي الجدي سينطلق في الأيام الأولى بعد رأس السنة

أخبار لبنان
2024-12-30 | 15:54
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غسان سكاف إلتقى السفير السعودي: الكلام الرئاسي الجدي سينطلق في الأيام الأولى بعد رأس السنة
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غسان سكاف إلتقى السفير السعودي: الكلام الرئاسي الجدي سينطلق في الأيام الأولى بعد رأس السنة

إلتقى النائب غسان سكاف السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري. 

وبعد اللقاء، كتب سكاف عبر حسابه على منصة "اكس": "إن زمن المناورات السياسية سينتهي مع حلول السنة الجديدة والكلام الرئاسي الجدي سينطلق في الأيام الأولى بعد رأس السنة. في الاتصالات التي أجريناها مؤخراً لمسنا جدية واهتماما كبيرا من المجتمع الدولي بالتوازي مع تصميم داخلي، ما يؤكد أنه سيكون للبنان رئيس للجمهورية تُفتح له أبواب قصر بعبدا في 9 كانون الثاني 2025". 

وأضاف: "مشكورة المملكة العربية السعودية على الجهود التي تقوم بها في مساعدتنا على ضبط إيقاع جلسة 9 كانون الثاني بحيث أصبحت لائحة المرشحين تقتصر على الأسماء الجدية فقط والتي تعكس مرحلة إقليمية ودولية جديدة وتوافق داخلي. نحن لا نريد أن يصبح العالم في وادٍ ولبنان الإنكار والتذاكي في وادٍ آخر وعلينا انتخاب رئيس قبل أن تفاجئنا الأيام المقبلة بتطورات جديدة تؤدي الى انكفاء المجتمع الدولي ونحن عراة".
 

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