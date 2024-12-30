غسان سكاف إلتقى السفير السعودي: الكلام الرئاسي الجدي سينطلق في الأيام الأولى بعد رأس السنة

بعد لقاء #السفير_السعودي #وليد_البخاري النائب #غسان_سكاف يقول:
"إن زمن المناورات السياسية سينتهي مع حلول #السنة_الجديدة والكلام الرئاسي الجدي سينطلق في ألأيام الأولى بعد #رأس_السنة.
في الاتصالات التي أجريناها مؤخراً لمسنا جدية واهتمام كبير من #المجتمع_الدولي بالتوازي مع تصميم… pic.twitter.com/7hyGnWsazE
— Ghassan Skaf,MD (@ghassanskaff) December 30, 2024
بعد لقاء #السفير_السعودي #وليد_البخاري النائب #غسان_سكاف يقول:
"إن زمن المناورات السياسية سينتهي مع حلول #السنة_الجديدة والكلام الرئاسي الجدي سينطلق في ألأيام الأولى بعد #رأس_السنة.
في الاتصالات التي أجريناها مؤخراً لمسنا جدية واهتمام كبير من #المجتمع_الدولي بالتوازي مع تصميم… pic.twitter.com/7hyGnWsazE