القائم بأعمال سفارة سوريا: توقفنا عن إصدار جوازات السفر منذ ٨ كانون الأول

أكد القائم بالأعمال في سفارة سوريا في لبنان، علي دغمان، أن السفارة توقفت عن إصدار جوازات السفر منذ ٨ كانون الأول ٢٠٢٤.



وأكد في تصريح صحافي، أن "جوازات السفر السورية المزوّرة التي كانت في حوزة زوجة دريد الأسد وابنته في مطار بيروت منذ أيام، هي صادرة عن دائرة الهجرة في حلب، وليس عن السفارة السورية في لبنان التي كانت أوقفت إصدار الجوازات منذ 8 كانون الأول، بسبب تضرر منظومة مركزية إدارة الهجرة والجوازات في دمشق".