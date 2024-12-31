أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء تكريميّ لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف بحضور قائد الجيش

أخبار لبنان
2024-12-31 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء تكريميّ لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف بحضور قائد الجيش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لقاء تكريميّ لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف بحضور قائد الجيش

أُقيمت في مبنى قيادة الجيش حفل تكريميّة لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف الذين استشهدوا في الجنوب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط.

وأعرب قائد الجيش عن تعازيه لعائلات الشهداء، مثمّنًا تضحياتهم التي أنقذت لبنان خلال المرحلة الماضية الحافلة بالصعوبات.

وأكّد أنّ التضحية هي قدر العسكريين وواجبهم.

وقال: "تضحيات شهدائنا وسام على صدورنا، والمؤسسة العسكرية لا تنسى شهداءها الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه منذ نشأة الجيش حتى اليوم".

وأضاف: "أبناؤكم الشهداء هم أبناؤنا، وكرامة عائلاتهم هي في صلب مسؤوليات الجيش، ودماؤهم الطاهرة لن تذهب هدرًا، وواجبنا أن نحفظ إرثهم وتضحياتهم".  

وتمنّى أن تحمل الأعياد المجيدة الأمن السلام والاطمئنان للبنانيين.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تكريميّ

لعائلات

العسكريين

شهداء

الشرف

بحضور

الجيش

LBCI التالي
وزارة الطاقة دعت الى استبدال قوارير الغاز المتضررة جراء العدوان باخرى صالحة للاستعمال
مولوي بعد لقائه المطران عوده: الوضع الأمني قيد الاهتمام ولانتخاب رئيس ميثاقي قوي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-23

وصول قائد الجيش إلى قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون حيث يلتقي الضباط والعسكريين ويطّلع على مهماتهم وأوضاعهم العملانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-18

كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية...

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-11

لقاء بين قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
2024-11-21

ميقاتي زار سليم وقائد الجيش ووضع اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش لمناسبة الاستقلال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:52

عبدالله للـLBCI: على الكتل السياسية الالتزام علنًا وعبر الإعلام بعدم تعطيل النصاب

LBCI
أخبار لبنان
08:42

"اللقاء الكاثوليكيّ": الرئاسة فورًا والكفاءات والمؤهلات والإنجازات هي المعيار

LBCI
أخبار لبنان
08:36

عقيص للـLBCI: القوى والتكتلات النيابية معذورة إذا تأخرت باتخاذ القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار: أكثر من لقاء دبلوماسي في عين التينة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:33

الوكالة الوطنية للاعلام: اسرائيل اشعلت مساء النيران في عدد من المنازل في حي البلدية في بلدة عيترون- قضاء بنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
15:15

حماس: قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه

LBCI
أخبار لبنان
05:36

الراعي عرض الأوضاع مع ديب وقطار

LBCI
آخر الأخبار
09:29

مصادر طبية للجزيرة: 63 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار: أكثر من لقاء دبلوماسي في عين التينة

LBCI
أمن وقضاء
07:47

مع إقتراب مهلة الشهرين المحددة لانسحاب الإحتلال الإسرائيلي من الجنوب من الإنتهاء... إليكم التطورات جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
04:30

البستاني: على الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية... وهذه الشخصية المطلوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:46

هكذا احتفل العالم بليلة رأس السنة

LBCI
أخبار دولية
16:26

وفد سوري رفيع في الرياض في أول زيارة رسمية

LBCI
رياضة
13:48

حاملاً العلم اللبناني.. الدرّاج الدولي رفيق عيد للمنافسة في رالي داكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الوظائف الأعلى اجرًا للعام ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

دفاتر السوق متوفرة في جونية وهذه هي الخطوات كافة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الـLBCI من البياضة الى شمع هذا ما بقي من المقام والقلعة..وهنا تدمرت دبابات اسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:12

معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض

LBCI
خبر عاجل
11:47

مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا

LBCI
خبر عاجل
04:21

معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم مذكرة مصرية لإسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي والقاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبتّ به

LBCI
منوعات
06:47

وفاة "المرأة القطة" الشهيرة بعمليات التجميل عن عمر 79 عاما... شاهدوا كيف كان جمالها الطبيعي! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
03:53

جعجع لنعيم قاسم: الدولة هي أنتم... إتخذوا الموقف المناسب

LBCI
أخبار دولية
16:21

قتيل بانفجار شاحنة تيسلا أمام فندق لترامب في لاس فيغاس (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:33

قتلى بإطلاق نار في مطعم في مونتينيغرو

LBCI
خبر عاجل
03:43

النائب فريد البستاني للـLBCI: برنامجي واضح ولم أر ضرورة للترشح الى الرئاسة بالطريقة التقليدية وعلى الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية وفي وقت لاحق الحدود مع سوريا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More