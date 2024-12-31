لقاء تكريميّ لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف بحضور قائد الجيش

أُقيمت في مبنى قيادة الجيش حفل تكريميّة لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف الذين استشهدوا في الجنوب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط.



وأعرب قائد الجيش عن تعازيه لعائلات الشهداء، مثمّنًا تضحياتهم التي أنقذت لبنان خلال المرحلة الماضية الحافلة بالصعوبات.



وأكّد أنّ التضحية هي قدر العسكريين وواجبهم.



وقال: "تضحيات شهدائنا وسام على صدورنا، والمؤسسة العسكرية لا تنسى شهداءها الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه منذ نشأة الجيش حتى اليوم".



وأضاف: "أبناؤكم الشهداء هم أبناؤنا، وكرامة عائلاتهم هي في صلب مسؤوليات الجيش، ودماؤهم الطاهرة لن تذهب هدرًا، وواجبنا أن نحفظ إرثهم وتضحياتهم".



وتمنّى أن تحمل الأعياد المجيدة الأمن السلام والاطمئنان للبنانيين.