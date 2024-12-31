افرام في داريْ الإفتاء والمجلس الإسلاميّ: لرئيس يفتتح سنة خيّرة بفجر وزمن جديد

زار رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، متمنيّاً لهما وللبنانيين بداية سنة خيّرة بفجر وزمن جديد.



وبعد لقائه المفتي دريان، قال افرام: "كمرشّح عرضت عليه وجوب أن يكون رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة رئيساً لكلّ لبنان وحاملاً همّ كلّ لبنانيّ ويمثّل كل لبنان. وتطرّقنا إلى أهميّة المرحلة المقبلة وتطبيق الدستور واتفاق الطائف وقد كلّفنا الكثير من الدم والمعاناة لنصل إليه، وهو حتّى هذه اللحظة ليس مطبّقاً، والمسؤوليّة كبيرة في تطبيقه للمّ الشمل وللتأسيس للجمهوريّة الجديدة وتطويره بطريقة خلاّقة لمنع التعطيل في النظام التشغيليّ لمؤسّساتنا الدستوريّة وللحياة السياسيّة اللبنانيّة".



وأضاف:" كما تمّ عرض أهميّة الالتزام بالاتفاقيّات لأنّ هناك خطر كبير على كيان لبنان، ولعدم إعطاء الذريعة لعودة الحرب لأنها ستكون بين لبنان واسرائيل وليس مع فريق كما كانت تقول إسرائيل، وهذا الأمر خطير جداً. وكلّنا نريد إحلال الاستقرار على الحدود وفي لبنان للدخول في بداية سنة خيّرة بفجر جديد وزمن جديد للبنان واللبنانيين".