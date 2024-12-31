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وحدات الجيش تمركزت حول بلدة شمع – صور وبدأت بالدخول إليها

أخبار لبنان
2024-12-31 | 08:15
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وحدات الجيش تمركزت حول بلدة شمع – صور وبدأت بالدخول إليها
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وحدات الجيش تمركزت حول بلدة شمع – صور وبدأت بالدخول إليها

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن وحدات الجيش تمركزت حول بلدة شمع - صور بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة، وبدأت الدخول إليها بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار(Mechanism).

ولفتت القيادة في لبنان، الى أن الجيش سيستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.
 
 
 
 

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