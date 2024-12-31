أدرعي: كشفنا مستودع أسلحة في منطقة وادي السلوقي ودمرناه

#عاجل قوات اللواء 769 تكشف مستودع أسلحة في منطقة وادي السلوقي وتدمره
🔸واصلت قوات اللواء 769 جهودها لتدمير بنك تحتية ارهابية لحزب الله في جنوب لبنان وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸خلال الأسبوع الماضي وفي منطقة وادي السلوقي قامت القوات بأعمال تمشيط وعثرت على مستودع مخفي… pic.twitter.com/zbd18tOkXP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 31, 2024
#عاجل قوات اللواء 769 تكشف مستودع أسلحة في منطقة وادي السلوقي وتدمره
🔸واصلت قوات اللواء 769 جهودها لتدمير بنك تحتية ارهابية لحزب الله في جنوب لبنان وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
🔸خلال الأسبوع الماضي وفي منطقة وادي السلوقي قامت القوات بأعمال تمشيط وعثرت على مستودع مخفي… pic.twitter.com/zbd18tOkXP