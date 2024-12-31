أدرعي: كشفنا مستودع أسلحة في منطقة وادي السلوقي ودمرناه

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات اللواء 769 كشفت مستودع أسلحة في منطقة وادي السلوقي ودمرته.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس": "قوات اللواء 769 واصلت جهودها لتدمير بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



-خلال الأسبوع الماضي وفي منطقة وادي السلوقي، قامت القوات بأعمال تمشيط وعثرت على مستودع مخفي في منطقة معقدة احتوى على كمية كبيرة من الأسلحة شملت منصات إطلاق صواريخ وعبوات ناسفة.



-وفي عملية مداهمة أخرى على مبانٍ مجاورة، عثرت القوات على كميات كبيرة من الأسلح شملت منصات صورايخ ومواد متفجرة وعشرات بنادق الكلاشينكوف وقنابل يدوية وصواريخ موجهة كهربائيًا وألغامًا ومعدات مراقبة وعبوات ناسفة ومعدات قتالية تكتيكية.



-وتم تدمير مستودع الأسلحة ومصادرة جميع الوسائل القتالية التي تم العثور عليها".