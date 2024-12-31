دار الفتوى في طرابلس: إطلاق الرصاص في الهواء لا يجوز شرعا وحكمه التحريم الجازم

أعلنت دار الفتوى في طرابلس والشمال، أن "إطلاق الرصاص في الهواء لأي مناسبة من المناسبات، فعلا لا يجوز شرعا وحكمه في الدين الإسلامي هو التحريم الجازم، ومعنى التحريم الجازم أن الذي يطلق الرصاص في الهواء يفعل فعلا يجلب عليه غضب الله تعالى وسخطه ويرتكب إثما يستوجب عقابا عند الله تعالى".



وأشارت في بيان، الى أن "ما ينتج عن هذا العمل السيئ اللامسؤول، أضرار كبيرة من إتلاف أملاك الناس وتعريض حياتهم للخطر وجعلِ الناس يعيشون ألم فقدان حبيب أو عزيز أو ولد أو غالٍ، إضافة إلى الترويع وهدر المال".



وأهابت بـ"أهلنا في طرابلس والشمال وسائر المناطق، تجنب هذا العمل بشكل كامل ونهائي".



