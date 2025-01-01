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البطريرك يوحنا العاشر يازجي: للتعالي عن استغلال لبنان لإيصال الرسائل الى الآخر
أخبار لبنان
2025-01-01 | 03:11
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البطريرك يوحنا العاشر يازجي: للتعالي عن استغلال لبنان لإيصال الرسائل الى الآخر
دعا بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، نواب الأمة في لبنان الى القيام بالواجب الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت.
ورأى أن وضع المنطقة بشكل عام والوضع اللبناني بشكل خاص لا يحتملان المقامرة والمتاجرة بهذا الملف.
وناشد البطريرك يوحنا العاشر يازجي الجميع "التعالي عن منطق المصالح الضيقة وانتهاج لغة التلاقي والحوار والتوافق للخروج معاً من كل أزماتنا". كما ناشد الجميع بما فيهم القوى الخارجية "التعالي عن استغلال لبنان البلد الرسالة لإيصال الرسائل الى الآخر".
وشدد على أن "لبنان هو بلد الرسالة في العيش الواحد والتلاقي الحضاري وليس صندوق البريد الذي عَبرَهُ ترسل الرسائل من وإلى".
كلام البطريرك يوحنا العاشر يازجي جاء خلال عظة قداس رأس السنة من الكاتدرائية المريمية في دمشق.
وقال: "إن سوريا تمرّ بمرحلة جديدة، نتطلّع فيها جميعا مع أخينا المسلم أن تكون مرحلة مكللة بفجر حرية وعدالة ومساواة".
وأضاف: "إخوتي المسلمين، بين الـ"نحن" والـ"أنتم" تذوب الواو وتسقط، وهذه الواو يسقطها مجتمع يقوم على أساس المواطنة ويحترم الأديان ويراعي كل الأطياف في دستور عصري يشارك في اعداده الجميع ونحن منهم".
أخبار لبنان
يوحنا العاشر يازجي
لبنان
رئيس للجمهورية
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