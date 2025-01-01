في وادي خالد... طفلة ضحية الرصاص الطائش

أدى الرصاص الطائش الذي أطلق احتفالا بالعام الجدبد في منطقة وادي خالد في عكار، الى مقتل الطفلة س.ش البالغة ست سنوات، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.