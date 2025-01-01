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الراعي: حذار تأجيل انتخاب الرئيس!

أخبار لبنان
2025-01-01 | 05:04
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الراعي: حذار تأجيل انتخاب الرئيس!
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الراعي: حذار تأجيل انتخاب الرئيس!

حذّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من تأجيل انتخاب رئيس للجمهروية لسبب أو لآخر.

وقال الراعي في عظة قداس رأس السنة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: "نتطلّع إلى اليوم التاسع من هذا الشهر، حيث يلتئم المجلس النيابيّ لانتخاب رئيس للجمهوريّة. فإنّا نرافقهم بالصلاة من أجل نجاح مشاوراتهم وانتخاب الرئيس الأقدر والأنسب للبنان وللبنانيّين اليوم. ولكن حذار تأجيل الانتخاب لسبب أو لآخر، فإن حصل، لا سمح الله، فقد النواب ثقة اللبنانيّين جميعًا، وثقة الأسرة الدوليّة. فحذار رهن لبنان لشخص أو لمجموعة". 

وشدد على أن "لبنان يخصّ جميع اللبنانيّين لا فئة دون أخرى. وعليه فالمرشّح الذي يحصل على الأصوات المطلوبة في المادّة 49 من الدستور هو رئيس كلّ لبنان وجميع اللبنانيّين، وتقتضي أوضاع لبنان اليوم مساندته من الجميع".

أخبار لبنان

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رئيس للجمهروية

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