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الصليب الأحمر استجاب لـ332 حالة إنسانية

أخبار لبنان
2025-01-01 | 05:56
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الصليب الأحمر استجاب لـ332 حالة إنسانية
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الصليب الأحمر استجاب لـ332 حالة إنسانية

أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه ككل عام ومواكبة لليلة رأس السنة وحلول العام الجديد وتلبية للنداءات الطارئة، وضع الصليب الأحمر اللبناني جميع مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وغرف عملياته في حالة من الجهوزية التامة على معظم الأراضي اللبنانية لا سيما في المناطق الجنوبية مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 900 مسعف ومسعفة وحوالي 250 سيارة إسعاف وفريق مختص بالبحث والإنقاذ.

وأفاد في بيان، بأن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من قبل الصليب الأحمر اللبناني من الساعة 2:00 من بعد ظهر أمس الثلاثاء 31 كانون الأول 2024 حتى الساعة 7:00 من صباح اليوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025 بلغ ما مجموعه 332 حالة إنسانية موزعة كما يلي:

- 17 إصابة من حوادث السير ومتوف واحد.
- جريحان نتيجة إشكالات
- 11 حالة سكر وتقيؤ وإعياء
- 17حالة قلب
-  5 حالات إحياء قلبي رئوي
- 10 حالات حروق واختناق 
- 180 مهمة طارئة متنوعة
- 78  مهمة اسعاف عادية 
- 11 نداء ملغى.

وبحسب البيان، فإن عدد حوادث السير المبلّغ عنها لغرف عمليات الصليب الأحمر اللبناني قد بلغ 16 حادثاً.
 
كما واكب مركزا نقل الدم في بيروت (سبيرز) وطرابلس ليلة رأس السنة، وقاما بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات وعلى الخط الساخن 1760.
 
وقال البيان: "لا تزال طواقم الصليب الأحمر اللبناني مستمرة في أداء مهماتها الإنسانية وفي تلبية النداءات حيث تدعو الحاجة على كامل الأراضي اللبنانية  لاسيما في المناطق الحدودية الجنوبية وذلك على رقم الطوارئ المجاني 140، كما ويتم تلقي الإتصالات على الرقم الساخن 1760 للمساعدة في توفير وحدات الدم وأية مساعدة غير طارئة".

أخبار لبنان

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