نعيم قاسم: المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها

شدد الأمين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم أن الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.



وقال خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران: "أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من التقدم والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها".



وأكد أن المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان والثّلة المؤمنة ما يمكّنها أن تصبح أقوى.