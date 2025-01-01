إرشادات لبلدية كفردبيان قبيل افتتاح موسم التزلج

طلبت بلدية كفردبيان، في بيان بمناسبة افتتاح موسم التزلج يوم الجمعة الموافق 3 الجاري، من جميع رواد المنطقة ومنتجعاتها السياحية من مراكز تزلج في فقرا والمزار وشاليهات وزوار المنطقة، "التقيد بالإرشادات التالية:



1-عدم ركن السيارات على جانب الطرق وإقفال مسارب الطرقات.



2- عدم سلوك طرقات كفردبيان خلال الموسم إلا بسيارات مجهزة بإطارات مناسبة أو مجهزة بسلاسل معدنية أو رباعية الدفع لعدم عرقلة السير.



3- خلال زحمة السير عدم الخروج عن المسرب الموجودة فيه السيارات لخلق مسارب أخرى وعرقلة سير السيارات الآتية من الناحية الأخرى.



4- تجهيز سياراتكم بأمور أساسية ومواد مثل المياه تحسباً لزحمات سير محتملة.



5- يمنع على باصات الرحلات الصعود قرب مراكز التزلج كون محيط مراكز التزلج سيكون مخصصاً للمتزلجين فقط ، أما أماكن الرحلات سيكون في أماكن أخرى. وستكون قوى الامن الداخلي وشرطة بلدية كفردبيان ساهرة لتنفيذ هذه التعليمات، فالرجاء التقيد بإرشاداتهم".