البستاني: على الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية... وهذه الشخصية المطلوبة

رأى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني أنه على الرئيس الجديد ترسيم الحدود البرية الجنوبية وفي وقت لاحق الحدود مع سوريا.



وقال البستاني في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "برنامجي واضح ولم أرَ ضرورة للترشح الى الرئاسة بالطريقة التقليدية".

وشدد على أنه لا يمكن الاتيان برئيس لم يعايش المرحلة الاخيرة في لبنان، لافتًا الى أن "الرئيس يجب أن يتقبل الطائف وان يكون حكما ولا يمكنه الاستقواء على اي فريق".ولفت الى أن "وجود رئيس سياسي اقتصادي ودبلوماسي ضرورة قصوى للبلد".وأشار الى أنه "نواجه اليوم مشكلتين: مشكلة أمنية وهي الـ1701 وتطبيق الطائف ومشكلة إقتصادية، فالأكيد أنه علينا الإتيان برئيس ملم في الموضوعين".وقال: "موقفي من حرب الاسناد كان واضحا لكن الحرب وقعت وفي الحوار الذي سيحصل سيكون هناك محاسبة ولكن ليس بجو من النكد او الانتقام بل بجو ايجابي".وأضاف: "توزيع الوزارات يجب ان يتم بطريق مختلفة والوزير يجب ان يكون تكنوقراط وسياسي في الوقت عينه".هذا وشدد البستاني على أن حقوق المودعين لها الأولوية على كل الديون الأخرى.