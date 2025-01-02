الراعي عرض الأوضاع مع ديب وقطار

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الوزيرين السابقين روجيه ديب ودميانوس قطار في زيارة معايدة لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، وجرى في خلال الزيارة التداول في الأوضاع العامة.



كما استقبل سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كبارة الذي قدم له المعايدة لمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة.



ومن زوار الصرح لجنة زيارة ذخائر القديسة تيريز التي ضمت الأب ميشال عبود والأب هادي ضو والسيد فادي فياض.