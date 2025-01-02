اجتماع للمعارضة في مقر "تجدد" للبحث في الملف الرئاسي

تعقد المعارضة اجتماعًا في مقر كتلة تجدد عند السابعة مساءً وذلك للبحث في الملف الرئاسي، على أن تُستَكمَل هذه الاجتماعات بسلسلة لقاءات تعقدها المعارضة للغاية نفسها.