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عقيص للـLBCI: القوى والتكتلات النيابية معذورة إذا تأخرت باتخاذ القرار
أخبار لبنان
2025-01-02 | 08:36
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عقيص للـLBCI: القوى والتكتلات النيابية معذورة إذا تأخرت باتخاذ القرار
أكّد عضو كتلة الجمهورية القوية جورج عقيص أهمية وجود "وطنية" لدى رئيس الجمهورية المقبل أكثر من "الالمام بالقوانين".
وقال للـLBCI: "تكتل الجمهورية القوية وكل القوى والتكتلات النيابية الأخرى معذورة إذا تأخرت باتخاذ القرار."
وأضاف: "شركاؤنا في الوطن عودونا على تعطيل عمره سنتين ونصف واليوم يقولون إنّ 9 كانون الثاني قدر محكوم أن ينتخب رئيس."
ورأى أنّ الجهات المستعدة لكشف اوراقها قليلة، بسبب نقص الثقة بين الجهات.
وأعلن قيام اجتماع للمعارضة اليوم في شأن الملف الرئاسيّ.
ولفت إلى الفريق الذي عطّل البلد، معربًا عن خشيته من أن يكون هذا الفريق نفسه هو من سيعطّل البلد عن طريق انتخاب رئيس يشبه المرحلة السابقة بنهجها.
وشدد على وجوب أن يسمح الرئيس القادم لبنان بالانخراط بالمتغيرات الحاصلة في الشرق الاوسط.
وعن الكلام المتداول عن ترشيح النائب جبران باسيل لرئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، قال: "نحن في أطر الكلام وعندما نصل إلى مرحلة الأفعال، فلكل حادث حديث."
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