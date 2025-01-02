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"اللقاء الكاثوليكيّ": الرئاسة فورًا والكفاءات والمؤهلات والإنجازات هي المعيار
أخبار لبنان
2025-01-02 | 08:42
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"اللقاء الكاثوليكيّ": الرئاسة فورًا والكفاءات والمؤهلات والإنجازات هي المعيار
أكّد "اللقاء الكاثوليكيّ" أنّه "منذ أشهر دعا النواب إلى انتخاب رئيس الجمهورية وفورًا وحتمًا، وفقًا للمواد 49 و73 و74 و75 من الدستور الذي خالفوه ويخالفوه عمدًا ومغطين السماوات بالقبوات لتبرير المخالفة المستمرة".
وشدد، في بيان، على أنّ اليوم، أصبحت الدعوة ملحّة للنواب، ليقوموا بواجبهم الدستوريّ الأساسيّ الوطنيّ الملح، "وهم يتلكؤون حتى عن القيام بأبسط واجباتهم الأخرى على مدى أكثر من سنتين".
وقال: "منعًا للإمعان في المخالفات والتلاعب والتسويات من تحت الطاولة لمصالح السياسيين وليس الوطن، يقتضي التشديد على مؤهلات وكفاءات وانجازات تكون المعايير الموضوعية والمنطقية والوطنية لاختيار الرئيس، سيما:
- نظافة الكف والنزاهة والترفع والالتزام بالمصلحة الوطنية.
- عدم المشاركة بالفساد المستشري منذ سنوات.
- الاستقلالية الى اقصى درجة ممكنة داخلياً وخارجياً.
- تاريخ العمل بالشأن العام ونتائجه وصحتها وملاءمتها.
- الإنجازات الوطنية الواضحة والمعلنة للجميع.
- القدرة على قيادة الوطن بمؤسساته كافة وفق الدستور والقوانين والأنظمة المرعية
- القدرة على تحمل الصعاب والصمود امام التحديات والمغريات والصلابة الهادئة واتخاذ القرارات الصائبة
- السمعة الطيبة والقبول الشعبي والثقة بشخصه وتاريخه
- الشخصية المحببة والقريبة والكاريزما."
ولفت إلى أنّ هذه المعايير وغيرها يتوجب الأخذ بها عند الانتخاب إلى جانب السرعة بالانتخاب للعمل بأسرع ما يمكن على استكمال إعادة تكوين السلطة بدءًا بحكومة رئيسها ووزراؤها يتمتعون بالمؤهلات ذاتها.
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الكاثوليكيّ":
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