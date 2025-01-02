عبدالله للـLBCI: على الكتل السياسية الالتزام علنًا وعبر الإعلام بعدم تعطيل النصاب

رأى النائب بلال عبدالله أنّه من المهم أن يعود الجميع إلى الدولة.



وأشار في حديث للـLBCI إلى عدم وجود أي قوى سياسية داخلية رافضة للدستور اللبنانيّ.



وشدّد على أنّ انتخاب رئيس تحدٍّ سيعرقل تشكيل الحكومة لاحقًا.



واعتبر أنّ المواطن اللبنانيّ لا تعنيه التفاصيل الرئاسية "خلف الكواليس"، موضحًا أنّ هدفه توفير فرص العمل والعيش الكريم.



وقال: "لم نعد في أولوية اهتمامات العالم، فهناك شرق أوسط جديد، إمّا نكون شركاء فيه أو متابعين."



ودعا الكتل السياسية إلى الالتزام علنًا وعبر الإعلام، بعدم تعطيل النصاب في جلسة الانتخاب المقبلة.



وقال: "طموحي دولة علمانية والواقعية السياسية تفرض على الجميع التسوية."