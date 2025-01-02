فضل الله: منفتحون على النقاش للوصول إلى نتيجة

أكّد النائب حسن فضل الله أنّ "حزب الله" يريد في جلسة انتخاب الرئيس الخميس المقبل في التاسع من كانون الثاني أن يكون للبنان رئيسًا للجمهورية.



وقال، خلال احتفال تكريميّ: "هذا يحتاج إلى تفاهمات بين الكتل النيابية الأساسية وبين الملتقين على قواسم مشتركة، ولدينا نصوص دستورية حاكمة على النصاب الدستوريّ لجلسة الانعقاد، ونصاب انتخاب الرئيس، والدستور واضح ولا يحتاج إلى الكثير من الكلام حول كيفية انتخاب الرئيس ومن الممكن أن يكون رئيس الجمهورية."



وشدد فضل الله على "أنّنا ذاهبون إلى استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بتفاهم كامل بين "حزب الله" وحركة "أمل"، ليكون هناك رئيس قادر على التعاون مع الجميع في لبنان.



ودعا إلى أن يلتقي الجميع على إعادة نظم المؤسسات الدستورية بما يساعد على النهوض بالبلد ومعالجة آثار العدوان الإسرائيليّ من جهة، وعلى إمكان تحسين الأوضاع للمرحلة المقبلة من جهة ثانية.



ولفت إلى أنّ أهم صفة برئيس الجمهورية، هو أن يكون سياديًا حقيقيًا، وأن يواجه أي اعتداء على السيادة وخصوصًا من الإسرائيل.



وأمل الوصول إلى نتيجة في الموعد المحدد.