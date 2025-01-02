أدرعي: لن نسمح لحزب الله ان يسلح نفسه

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "اكس" "اليوم نكشف عن عملية خاصة جرت قبل نحو أربعة أشهر على الأراضي السورية حيث داهم عشرات المقاتلين مجمعًا لانتاج الصواريخ الدقيقة، في عملية معقدة في منطقة مصياف في العمق السوري داهمت قواتنا مجمع تحت الأرض امتلكه نظام بشار الأسد والذي تم انشائه بتمويل ودعم إيراني. هذا الموقع كان يستخدم لانتاج صواريخ موجهة بدقة متقدمة وقذائف صاروخية من نوع أرض أرض. "



وقال "في نهاية العملية دمرت القوات المجمع ومحتوياته وبالتحديد الاليات ووسائل الانتاج التي كان يحتوي عليها.



هذا المجمع كان مخصص لتسليح حزب الله بمئات الصواريخ والقذائف الصاروخية سنويا ليحبط جيش اسرائيل هده الخطة.



نحن لن نسمح لحزب الله ان يسلح نفسه بقدرات استراتيجية تهدد اسرائيل. وهذا ما فعلنه في عملية سهام الشمال وهذا ما سنفعله وفق ما تقتضيه الضرورة.



هذا دليل ايضا على الطريقة التي كان يسمح نظام الأسد لايران ووكلائها ان يستخدمه أراضي الدولة السورية لاغراض إرهابية تخدم ايران ووكلائها على حساب السوريين."