شيخ العقل عرض مع جنبلاط المستجدات في لبنان وسوريا

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ السابق وليد جنبلاط في كليمنصو.



وبحثا قضايا المجلس المذهبيّ ومستجدات المرحلة الراهنة في لبنان وسوريا.



وكان شيخ العقل قد تبادل التهاني بالسنة الجديدة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتلقى اتصالين للغاية نفسها من الوزيرين عباس الحلبي وبسام مولوي.