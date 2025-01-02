"تجدد": لن نقبل بانتخاب رئيس لا يملك المواصفات التي تتطلبها المرحلة المقبلة

أكدت كتلة "تجدد" أنّها لن تقبل بانتخاب رئيس للجمهورية لا يملك المواصفات، التي تخوّله تنفيذ المهام، التي تتطلبها المرحلة المقبلة، "من حيث استعادة السيادة وحصر السلاح".



وقالت، في بيان، بعد اجتماع نوّاب المعارضة: "مستمرون بالتواصل للوصول إلى طرح خيارنا من دون حرق اسماء."



ودعت إلى استكمال تنفيذ ما اتُفق عليه في اتفاقية وقف اطلاق النار وتقديم شروحات عن الخروقات للبنانيين والاسراع في تسليم السلاح.



وأوضحت أنّ هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للمشاورات لحسم القرارات لجلسة 9 كانون الثاني.



وأعلنت أنّها تفاهمت حول ضرورة التخلي عن النهج السائد منذ سنوات عديدة.