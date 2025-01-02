الجيش الإسرائيليّ: دمرنا منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها "حزب الله"

#عاجل أغارت طائرات حربية ودمرت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله الارهابي داخل موقع عسكري للتنظيم. كما تم استهداف بجانب موقع عسكري آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى.
🔸في اطار تطبيق التفاهمات بين… pic.twitter.com/PhX1LLPmRY
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 2, 2025
#عاجل أغارت طائرات حربية ودمرت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله الارهابي داخل موقع عسكري للتنظيم. كما تم استهداف بجانب موقع عسكري آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى.
🔸في اطار تطبيق التفاهمات بين… pic.twitter.com/PhX1LLPmRY