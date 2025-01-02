الجيش الإسرائيليّ: دمرنا منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها "حزب الله"

#عاجل أغارت طائرات حربية ودمرت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله الارهابي داخل موقع عسكري للتنظيم. كما تم استهداف بجانب موقع عسكري آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى.



🔸في اطار تطبيق التفاهمات بين… pic.twitter.com/PhX1LLPmRY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 2, 2025

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ طائرات حربية أغارت ودمرت، بتوجيه استخباريّ من هيئة الاستخبارات، منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى.وقال إنّ "حزب الله" كان يستخدمها داخل موقع عسكريّ للتنظيم.وأعلن أنّه استهدف جانب موقع عسكريّ آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي على منصة "اكس":"في اطار تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وقبل الغارة أُرسل طلب إلى الجيش البنيانيّ لاحباط مفعول هذه المنصات التي شكلت تهديدًا على الجبهة الداخلية الاسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيليّ.تم استهداف المنصات فقط بعد ان لم يتم معالجة الطلب من قبل الجيش اللبنانيّ.سيواصل الجيش العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وفق تفاهمات وقف إطلاق النار."