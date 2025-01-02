ريفي لـ جدل: قد أُقاطع الجلسة الرئاسية لهذا السبب...

اعتبر النائب أشرف ريفي ان "هناك تحوّلات كبرى نعيشها، ويجب ان نستفيد منها ونخرج من العصر الايراني".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "نحن على مسافة أسبوع من الجلسة الانتخابية واعلنّا أن اجتماعاتنا مفتوحة لكي لا يظلّ الثنائي الشيعي ممسكًا بمفاصل الدولة، وممكن أن أقاطع الجلسة الرئاسية اذا كان الاختيار لـ"شخصية من الماضي تُبقينا في الماضي وتحت الرداء الايراني".



واضاف "عن أي انتصار يتم الحديث؟ انه استسلام بمعنى الهزيمة والمشروع انتهى وفي اللعبة الدولية انتهى دور ايران القذر وأذرعها".



ولفت الى انه "اذا أتينا بأشخاص للرئاسة من الماضي سيبقى الدمار وسنبقى تحت رحمة الايراني".



وأكد أن "حزب الله لن يستطيع استخدام المرفأ أو المطار لنقل الاموال".



وقال ريفي ""منيح اللي تذكّر حزب الله انو في دولة" فقد قاتل بسوريا وفتح حربًا على لبنان ولم يستأزن الدولة".



واضاف "العقلاء في الشخصيات الشيعية اللبنانية هم مستقلون عن المشروع الايراني ونقلتُ رسالة عندما كنت المدير العام لقوى الأمن من الرئيس بري للسعودية جاء فيها "نحن شيعة عرب ولسنا شيعة فرس".



واشار الى ان "استمرار وجود هنيبعل القذافي في السجن بعد 10 سنوات هو جريمة والرئيس بري هو المسؤول عن هذا التوقيف".



ولفت الى ان " ميقاتي وعد وضع "مطار القليعات" على جدول الاعمال ولم يحصل هذا الامر وأقول ان شمال لبنان محاصَر بسبب الموقف من سوريا وايران واناشد اليوم بفتح مطار القليعات لأننا بأمسّ الحاجة له"



وقال "أتوجّه الى قائد الجيش لاخذ الاحتياطات اللازمة بعد كلام بيرم الاخير ولُغة حزب الله يجب ان تكون شاكرة للبنانيين الذين احتضنوا النازحين وليس التهويل بمواقف متكرّرة".

