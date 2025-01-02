دبلوماسي إيراني يرفض تمرير حقيبته على جهاز السكانر..فيُمنع من الدخول الى لبنان

أشارت المعلومات الى ان "دبلوماسيا إيرانيا قادما الى لبنان على متن طيران ماهان يمنع من الدخول بعد رفضه تمرير حقيبته الدبلوماسية على جهاز السكانر، على إعتبار ان الحقائب الدبلوماسية لا تفتش".



فيما تؤكد مصادر امنية ان التعليمات الصادرة عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية تملي تفتيش حقائب كل القادمين عبر السكانر من دون إستثناء.

وفي هذه الأثناء ما زال الدبلوماسي في المطار، ويجري إتصالاته مع المعنيين لإيجاد حل.