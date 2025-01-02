غبريل لـ جدل: مصرف لبنان نجح بالحفاظ على سعر الصرف..

أكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ان "مصرف لبنان نجح بالحفاظ على سعر الصرف، بالرغم من الاجواء الامنية غير المستقرة".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI "المسؤولية تقع على الجميع للخروج من الازمة، والمقاربة يجب ان تكون مختلفة عن السنوات الخمس الماضية، مقاربة جذرية للخطة الاصلاحية وتحديد مصير الودائع".