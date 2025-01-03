اتهام عنصر سابق في الجيش الأميركي بمحاولة الانضمام إلى حزب الله

وجّهت إلى عنصر سابق في الجيش الأميركي سافر إلى لبنان وسوريا في مسعى للانضمام إلى حزب الله، تهمة محاولة دعم منظمة "إرهابية"، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس.



وأوضحت الوزارة في بيان أن جاك داناهر مولوي (24 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرلندية، أوقف في شيكاغو الشهر الماضي ونقل إلى بنسلفانيا الاثنين لمواجهة التهم.



وبحسب لائحة الاتهام، سافر مولوي إلى لبنان في آب وحاول الانضمام إلى حزب الله وبعدما فشل في مساعيه، توجه إلى سوريا في محاولة للانضمام إلى الحزب هناك.



وعاد مولوي إلى الولايات المتحدة حيث يشتبه في أنه واصل مساعيه للانضمام إلى حزب الله، وتواصل عبر الإنترنت مع أفراد في لبنان.



وأفاد وزارة العدل الأميركية بأن مولوي روج أيضا للعنف ضد الشعب اليهودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال في محادثة عبر "واتساب" مع أحد أفراد عائلته إن "خطته الرئيسية كانت الانضمام إلى حزب الله وقتل اليهود".



ويواجه مولوي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا دين بتقديم دعم مادي لمنظمة "إرهابية"، بحسب القانون الاميركي.

