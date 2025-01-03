السماح بدخول الحقيبتين الديبلوماسيتين...مذكرة من السفارة الإيرانية للخارجية اللبنانية بشأن محتوياتها





تلقت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرة كتابية توضيحية من سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، عن محتويات حقيبتين صغيرتين ديبلوماسيتين حملهما ديبلوماسي ايراني على متن رحلة "ماهان" تاريخ ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥، وتحتويان على وثائق ومستندات واوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط.



وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام ١٩٦١.