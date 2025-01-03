حادث سير في سير الضنية... وفاة طفلة وإصابة 5 أشخاص

توفيت طفلة وأصيب 5 أشخاص آخرين بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم نتيجة حادث سير وقع في وقت متأخر من يوم أمس على الطريق العام في بلدة سير الضنية.



وقد قامت 4 فرق إسعافية تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة وفريق إنقاذ مدني بالعمل على إخراج جثة الطفلة من السيارة ونقلها إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي ونقل الجرحى إلى مستشفى طرابلس الحكومي (3 إصابات) وإلى مركز العائلة الطبي في زغرتا (إصابتان)، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.