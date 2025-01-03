قتيل وجريحان جراء حادث سير عند مفترق قب إلياس

سقط قتيل وجريحان جراء حادث سير وقع منذ بعض الوقت بين 3 سيارات عند مفترق قب إلياس في البقاع.



وقد عمل الصليب الأحمر والدفاع المدني على نقل المصابين الى مستشفيات المنطقة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.