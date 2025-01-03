شمعون زار رئيس الكتائب: قائد الجيش المرشح الأبرز

أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون أن قائد الجيش العماد جوزاف عون هو المرشح الأبرز للرئاسة، متمنيا أن تتوافر الظروف الملائمة لتأمين انتخابه. وقال: "في حال تعذر ذلك، العمل جارٍ على دراسة خيار بديل لاختيار شخصية قادرة على تمثيل رؤية المعارضة وقيادة البلاد بنجاح"، معرباً عن أمله في أن "تسفر المشاورات الجارية عن تحديد اسم بديل في حلول التاسع من الشهر الحالي".



كلام شمعون جاء بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا، حيث تم التداول في المستجدات على الساحة اللبنانية لا سيما الاستحقاق الرئاسي. وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي الكتائبي لينا الجلخ والمحامي سمير خلف، مستشار الرئيس المحامي ساسين ساسين ورئيس جهاز الإعلام باتريك ريشا. كلام شمعون جاء بعد لقائه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا، حيث تم التداول في المستجدات على الساحة اللبنانية لا سيما الاستحقاق الرئاسي. وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي الكتائبي لينا الجلخ والمحامي سمير خلف، مستشار الرئيس المحامي ساسين ساسين ورئيس جهاز الإعلام باتريك ريشا.