بري بحث مع بو صعب والخوري وسفير قطر في المستجدات السياسية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، حيث تم عرض للاوضاع العامة، لا سيما السياسية منها وشؤونا تشريعية.



وبحث الرئيس بري مع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري في الأوضاع والمستجدات السياسية.



واستقبل بري السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.