الدفاع المدنيّ: إخماد حريق في محطة لتوزيع المحروقات ومواصلة عمليات البحث في موقع العدوان في الخيام

أخمد عناصر من الدفاع المدنيّ النيران وانتشلوا جثة عامل من داخل مستودع في محطة لتوزيع المحروقات على طريق عام المقيبلة – وادي خالد.

وعثرت، وفق بيان المديرية العامة، على عامل ثان كان قد اندفع خارج المستودع بفعل عصف انفجار الخزانات ووصفت حاله بالمستقرة.

وأوضحت المديرية أنّ النيران اشتعلت في الطابق السفليّ الأوّل تحت المحطة، الذي يستخدم كمستودع لتخزين الزيوت، المحروقات، مادة الكاربير، وخزانات مشتقات نفطية.

وأكّدت نجاحها في منع امتداد الحريق إلى المحلات التجارية والشقة السكنية فوق المحطة.

ولفتت إلى أنّ العناصر واجهوا تحديات كبيرة في السيطرة على الحريق، نظرًا إلى طبيعة المواد المحترقة السريعة الاشتعال، إضافة إلى اتساع مساحة المستودع المقدرة بحوالى ٧٠٠ متر مربع.

من جهة أخرى، انتشلت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدنيّ من انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض في الحي الشرقيّ لبلدة الخيام.

كما انتشلت، وفق بيانها، جثمان شهيد آخر في حي الساحة في البلدة وذلك مواصلةً لعمليات البحث والمسح الميدانيّ الشامل في موقع العدوان الإسرائيليّ.

ونُقلت الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكوميّ.

ولفتت إلى أنّ عمليات البحث والمسح الميدانيّ الشامل في الموقع المذكور من المقرر أن تستأنف صباح الغد حتى العثور على المفقودين جميعهم.