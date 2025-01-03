الجيش: تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك مع مسلحين سوريين وإصابة ٤ عناصر من الجيش

أعلن الجيش اللبناني "تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض ٤ عناصر من الجيش لإصابات متوسطة."