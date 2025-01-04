رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من لبنان: الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر ضروري

زارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، لبنان حيث لا تزال الإحتياجات الإنسانية هائلة في أعقاب التصعيد الأخير في الأعمال العدائية.



وقالت سبولياريتش: "إن الحفاظ على وقف إطلاق النار أمر ضروري لتتمكن العائلات من العودة إلى ديارها وإعادة بناء حياتها، ولوصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها".



وتغادر سبولياريتش اليوم إلى سوريا لإجراء لقاءات مع السلطات الوطنية والمحلية وتقييم الاحتياجات الإنسانية في البلاد.