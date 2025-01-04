جديد القرارات الإسرائيلية حول الجبهة اللبنانية

من المتوقع أن تبلغ إسرائيل واشنطن أنها لن تنسحب من لبنان بعد انقضاء مهلة الستين يوما المهددة في اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.



فماذا في القرارات الإسرائيلية حول الجبهة اللبنانية؟