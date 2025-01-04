حميه يتفقد حائط الدعم على طريق ضهر البيدر بعد انهياره جزئيا

يتفقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، حائط الدعم على طريق ضهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع، بعد الانهيار الجزئي له بفعل العوامل الطبيعية،.



وأعلن حمية، ان "العمل جار لتأمين السلامة العامة المرورية يترافق مع حل جذري للانهيار.



