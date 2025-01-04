لقاء بين قائد الجيش ورئيس أركان الجيوش الفرنسية... وهذا ما تم بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال Thierry Burkhard مع وفد مرافق.



وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلديَن، ومواصلة دعم الجيش في ظل الظروف الراهنة.



