رعد من عين التينة: الاصلاح لا يستقيم الا اذا كان شاملاً ومتوجهًا لتحقيق المصالح الوطنية

زار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، مع وفد من الكتلة، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة.



وقال رعد من عين التينة: “نؤكد اننا ماضون على نهج شهدائنا، ولن نغيّر في ثوابتنا، وسنتعامل مع كل مستجدّ وفق هذه الثوابت”.



وعن الخرق الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي، اعتبر رعد أنّ “الإسرائيلي يقوم بالخروقات المخزية لتعويض فشله الميداني، وحفظ السيادة الوطنية واجب الجميع”.



وكشف أنّه “نقل تحية الشيخ نعيم قاسم للرئيس برّي، وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة”.



ودعا إلى أن “نستثمر قدراتنا ولبنانيّتنا من أجل حفظ بلدنا والعيش معاً بكرامة وحفظ حقوق الجميع”، معتبراً أن “الاصلاح لا يستقيم الا اذا كان شاملاً ومتوجهًا لتحقيق المصالح الوطنية والعامة وليس للمصالح الفئوية”.