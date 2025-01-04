قاسم: الاستحقاق الرئاسي لا ينجز بالاستقواء... ولا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله حريص على انتخاب الرئيس على قاعدة ان تختاره الكتل بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة، مشددا على أن الالغائيين لا فرصة لهم وأن الاستحقاق لا ينجز بالاستقواء.



وقال قاسم في ذكرى استشهاد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس: "قيادة المقاومة تقرّر متى تقاوم وكيف وبأي أسلوب والسلاح الذي تستخدمه وصبرنا مرتبط بالتوقيت المناسب الذي نواجه فيه العدو والخروقات لاتفاق وقف النار".



ولفت الى أنه لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالإتفاق ولا بانتهاء مهلة الـ60 يومًا.



وشدد على أن مشروع المقاومة لم يسقط وأن معركة أولي البأس ولادة جديدة للبنان العصي على الإحتلال.



وقال: "واجهنا عدوانا غير مسبوق وصمدنا وصمد لبنان وكسرنا شوكة انهاء المشروع المقاوم والمقاومة ستستمر".