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"اليونيفيل": الجيش الاسرائيلي دمر برميلاً أزرق في اللبونة وبرج مراقبة للجيش اللبناني

أخبار لبنان
2025-01-04 | 13:00
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&quot;اليونيفيل&quot;: الجيش الاسرائيلي دمر برميلاً أزرق في اللبونة وبرج مراقبة للجيش اللبناني
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"اليونيفيل": الجيش الاسرائيلي دمر برميلاً أزرق في اللبونة وبرج مراقبة للجيش اللبناني

أعلنت "اليونيفيل" أن "جنود حفظ السلام شاهدوا صباح اليوم جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تدمر برميلاً أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، وكذلك برج مراقبة تابعا للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة".

وأكدت "اليونيفيل" في بيان، أن "التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي".

ودعت "جميع الأطراف إلى تجنّب أي أعمال، بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية، والتي من شأنها أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر".

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