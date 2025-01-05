الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة - راشيا وجرد رأس بعلبك

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 5 /1 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا وجرد رأس بعلبك".





