حمية: وزارة الأشغال تصلح الحفرة على اوتوستراد الفيدار- جبيل

تقوم ورش متعهدي الوزارة بإصلاح الحفرة على اوتوستراد الفيدار- جبيل الموجودة على فاصل الجسر بالمعالجة الفورية كحل مبدئي حفاظا على السلامة المرورية، بناء لتوجيهات وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه.



وأشار حميه في بيان الى ان "ورش متعهدي الوزارة قامت بحل مبدئي حفاظا على السلامة العامة، بإنتظار إنجاز الملفات الإدارية والمالية لمتابعة أشغال وصيانة فواصل التمدد للجسور"، معتبرا ان هذه الفواصل "بحاجة إلى صيانة فورية بسبب التكسرات الموجودة عليها نتيجة عدم صيانتها منذ سنوات، وكانت الوزارة قد قامت بأعمال بأعمال صيانة الجسور في الشمال- البالما- وصولا إلى ادما كازينو لبنان وجسر انطلياس"..



واكد ان "هناك تحضيرات لأشغال مشابهه على الجسور في عدة مناطق بإنتظار إنجاز الملفات الإدارية والمالية وتوفر الاعتمادات".

وكان كتب النائب سيمون أبي رميا عبر منصة "إكس": "للمرة الألف، أوجه نداء الى وزارة الأشغال.حتى هذه اللحظة، وبالرغم من اتصالاتي المتكررة، لم يتم إصلاح الحفرة الخطيرة على أوتوستراد الفيدار- جبيل الموجودة على فاصل الجسر مما يشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وقد تعرض العديد من المواطنين الى حوادث سير خطيرة بالإضافة إلى أطال لعدد كبير من السيارات. انتظر تجاوبا سريعا خلال ساعات. التقاعس والإهمال يمكن أن يؤديا إلى خسارة حياة مواطنين. أدق ناقوس الخطر".