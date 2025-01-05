وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)

أعلن مسؤول التنسيق والإرتباط في حزب الله وفيق صفا عدم وجود فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لهم هو على سمير جعجع "لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد"، كما قال.



وأجاب وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله، رداً على سؤال ماذا سيحصل ان لم ينسحب جيش الاحتلال بعد مهلة الـ60 يوماً: "الجيش اللبناني ولجنة المراقبة لم تتبلغ هذا الأمر ولكن بعد انقضاء الـ 60 يوم فالأمر متروك لقرار حزب الله والمقاومة ماذا ستفعل وكما قال الشيخ نعيم قاسم هذه مسؤولية الدولة التي وقعت الإتفاق وهي التي ستتابع إجراءات وقف إطلاق النار أو الخروقات".