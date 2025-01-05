أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل تقول إن حزب الله غير ملتزم بشروط وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2025-01-05 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إسرائيل تقول إن حزب الله غير ملتزم بشروط وقف إطلاق النار
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد حزب الله بعدم التزام شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني، محذراً من أن بلاده "ستضطر للتحرك" في حال تواصل ذلك.
وقال كاتس إن حزب الله لم ينسحب بعد الى "أبعد من نهر الليطاني" في جنوب لبنان، أي الى منطقة شمال النهر والابتعاد بالتالي عن حدود إسرائيل. أضاف "في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل الى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
ملتزم
بشروط
إطلاق
النار
التالي
العثور على جثة شاب في حشمش - سهل تربل
عودة: نسأل الله أن يلهم النواب انتخاب رئيس يكون أمينا للبنان وحاميا فعليا للدستور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-03
البيت الأبيض: أميركا لا تزال ملتزمة بالعمل لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
آخر الأخبار
2025-01-03
البيت الأبيض: أميركا لا تزال ملتزمة بالعمل لضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
0
خبر عاجل
2024-12-03
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني
خبر عاجل
2024-12-03
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا انهار وقف إطلاق النار فلن نفرق بعد الآن بين لبنان وحزب الله وعلى الجيش اللبناني فرض وقف إطلاق النار وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني
0
آخر الأخبار
2024-12-02
ليلى نقولا للـLBCI: الإسرائيلي يحاول استغلال الظرف للتوسع بأكثر مما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار وحزب الله اليوم ضرب على منطقة متنازع عليها في مزارع شبعا أي أنه لم يخرق الاتفاق
آخر الأخبار
2024-12-02
ليلى نقولا للـLBCI: الإسرائيلي يحاول استغلال الظرف للتوسع بأكثر مما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار وحزب الله اليوم ضرب على منطقة متنازع عليها في مزارع شبعا أي أنه لم يخرق الاتفاق
0
خبر عاجل
2024-12-02
نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة
خبر عاجل
2024-12-02
نتنياهو: إطلاق حزب الله النار يشكل انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار في لبنان وإسرائيل سترد بقوة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:56
حجار: من غير المقبول زجّ الأطفال في برامج إعلامية لا تناسب أعمارهم
أخبار لبنان
08:56
حجار: من غير المقبول زجّ الأطفال في برامج إعلامية لا تناسب أعمارهم
0
أخبار لبنان
08:02
اجتماع لبناني - سوري في جديدة يابوس لتنسيق العبور بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
08:02
اجتماع لبناني - سوري في جديدة يابوس لتنسيق العبور بين لبنان وسوريا
0
أخبار لبنان
07:56
ميشال دويهي: زمن "الفيتو" انتهى!
أخبار لبنان
07:56
ميشال دويهي: زمن "الفيتو" انتهى!
0
أخبار لبنان
06:54
اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...
أخبار لبنان
06:54
اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-18
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
أخبار دولية
2024-12-18
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-29
محور جديد للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني...
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-29
محور جديد للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني...
0
فنّ
2025-01-02
من باريس... ابن جوني ديب يلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور له (صور)
فنّ
2025-01-02
من باريس... ابن جوني ديب يلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور له (صور)
0
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة رئاسية صارمة
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة رئاسية صارمة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:54
اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...
أخبار لبنان
06:54
اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...
0
أخبار لبنان
04:50
الراعي: أيّام تفصلنا عن إنتخاب رئيس للجمهوريّة يكسب ثقة المواطنين وثقة الأسرة الدوليّة
أخبار لبنان
04:50
الراعي: أيّام تفصلنا عن إنتخاب رئيس للجمهوريّة يكسب ثقة المواطنين وثقة الأسرة الدوليّة
0
أخبار لبنان
04:43
وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)
أخبار لبنان
04:43
وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)
0
أخبار دولية
00:44
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
أخبار دولية
00:44
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
0
أخبار دولية
13:51
الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية لأسباب متعددة وسط تقلبات سياسية جديدة
أخبار دولية
13:51
الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية لأسباب متعددة وسط تقلبات سياسية جديدة
0
أخبار دولية
13:46
الكتاب يشق طريقه في العراق رغم المآسي... مبادرة ثقافية رائدة في "بلد الحرف"
أخبار دولية
13:46
الكتاب يشق طريقه في العراق رغم المآسي... مبادرة ثقافية رائدة في "بلد الحرف"
0
أخبار دولية
13:45
الذكاء الإصطناعي... فسحة أمل لمرضى السرطان
أخبار دولية
13:45
الذكاء الإصطناعي... فسحة أمل لمرضى السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إلى محبي ألعاب الفيديو... هذه فرص الـ2025
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إلى محبي ألعاب الفيديو... هذه فرص الـ2025
0
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:22
وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد
خبر عاجل
04:22
وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد
2
منوعات
16:01
"لا أبكي لأنني خائفة أو لأنني ضعفت ولكن"... هدى شديد: لا مشكلة لدي في أن أموت باكرا وهذا ما أطلبه من الله
منوعات
16:01
"لا أبكي لأنني خائفة أو لأنني ضعفت ولكن"... هدى شديد: لا مشكلة لدي في أن أموت باكرا وهذا ما أطلبه من الله
3
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
أخبار دولية
13:40
بعض اللبنانيين لن يستطيعوا حضور حفل Coldplay في الإمارات لهذا السبب
4
خبر عاجل
11:59
قاسم: لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالإتفاق ولا بانتهاء مهلة الـ60 يومًا
خبر عاجل
11:59
قاسم: لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالإتفاق ولا بانتهاء مهلة الـ60 يومًا
5
صحف اليوم
23:45
مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": الطريق معبّدة أمام جورج خوري إلى بعبدا واللواء البيسري "خطة ب"
صحف اليوم
23:45
مصدر نيابي لـ "الأنباء الكويتية": الطريق معبّدة أمام جورج خوري إلى بعبدا واللواء البيسري "خطة ب"
6
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة رئاسية صارمة
صحف اليوم
00:21
مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية": الوفد السعودي جاء حاملاً رسالة رئاسية صارمة
7
صحف اليوم
23:55
الفرزلي لـ"الأنباء الكويتية": قد نشهد قبل انعقاد جلسة الخميس أو خلالها ترتيبات إيجابية تنهي الشغور
صحف اليوم
23:55
الفرزلي لـ"الأنباء الكويتية": قد نشهد قبل انعقاد جلسة الخميس أو خلالها ترتيبات إيجابية تنهي الشغور
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ملف الرئاسة: تكتل نيابي جديد سيبصر النور
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ملف الرئاسة: تكتل نيابي جديد سيبصر النور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More