العثور على جثة شاب في حشمش - سهل تربل

عثر منذ بعض الوقت على جثة شاب ثلاثيني مرمية في محلة حشمش - سهل تربل، وبناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية تم تكليف طبيب شرعي للكشف عليها وتحديد سبب الوفاة.