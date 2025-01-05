اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...

يواصل الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لقاءاته اليوم بعدما مدد زيارته لبيروت يوما واحدا، وهو التقى اليوم مع أعضاء اللقاء النيابي التشاوري المستقل، وهم النواب إبراهيم كنعان والياس بو صعب وألان عون وسيمون أبي رميا.



كما التقى أعضاء التكتل الوطني المستقل وهم النواب طوني فرنجية وفريد الخازن وميشال المر ووليم طوق.



واشارات المعلومات إلى أن الموفد السعودي واصل طرح المواصفات المطلوبة للرئيس المقبل من دون أن يطرح أي إسم ولكنه لفت إلى أن المملكة لا تؤيد وصول اللواء الياس البيسري إلى سدة الرئاسة. ولفتت المعلومات أيضا إلى أن النائب فريد الخازن طرح نفسه في اللقاء مع بن فرحان كمرشح رئاسي عارضا الخطوط العريضة لتطلعاته.



والتقى الموفد السعودي أيضاً رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام. وأكدت المعلومات أن النقاش لم يتطرق إلى الشخصية التي يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة في حال انتخاب رئيس، بل تطرق البحث فقط إلى الموضوع الرئاسي، معتبرة أن لا شيء محسوماً حتى الآن.