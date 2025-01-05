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o
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اجتماع لبناني - سوري في جديدة يابوس لتنسيق العبور بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
2025-01-05 | 08:02
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اجتماع لبناني - سوري في جديدة يابوس لتنسيق العبور بين لبنان وسوريا
علمت الـLBCI أن رئيس مركز الأمن العام اللبناني في المصنع المقدم إيهاب الديراني ورئيس فرع الأمن القومي المقدم أحمد الميس توجها صباح اليوم إلى معبر جديدة يابوس وعقدا اجتماعا مع رئيس مركز جديدة يابوس حذيفة البدوي مسؤول المعبر لتنسيق العبور بين لبنان وسوريا ولاسيما بعد الاشكال الأخير الذي دفع السلطات السورية لمنع دخول اللبنانيين الى سوريا.
وتم الاتفاق على آلية العمل والأمور إيجابية وتتجه نحو الحلحلة.
أخبار لبنان
جديدة يابوس
لبنان
سوريا
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