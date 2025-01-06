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الحاج حسن لـ"الميادين": إذا بقي الجيش الإسرائيليّ فـ"حزب الله" سيقرّر ما هو مناسب في الوقت المناسب
أخبار لبنان
2025-01-06 | 02:01
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الحاج حسن لـ"الميادين": إذا بقي الجيش الإسرائيليّ فـ"حزب الله" سيقرّر ما هو مناسب في الوقت المناسب
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن، أنّ "حزب الله" قوي بما فيه الكفاية على كل المستويات".
وقال، في مقابلة مع شبكة الميادين: "البعض يتجاوز حدود اللياقات معنا، ورسالتنا أن أحداً لا يمكنه الرهان على التعامل معنا بمنطق الاستقواء."
وأكّد أنّ الطرف الأميركيّ هو الذي يغطي الإستفزازات الإسرائيلية جنوبي لبنان، سائلاً: "هل الأميركيّ عاجز عن منع إسرائيل من التمادي؟"
وحمّل في سياق حديثه، الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، مسؤولية مراقبة الخروقات ومعالجتها، وتوجّه إلى "السياديين اللبنانيين"، قائلاً: "ألم يلفت نظركم ارتكاب الاحتلال 816 خرقاً في أقل من 60 يومًا؟"
كذلك، علّق الحاج حسن على التسريبات في الإعلام الإسرائيلي عن احتمالية بقاء "جيش" الاحتلال في القرى الحدودية، قائلاً: "إذا بقي، فحزب الله سيقرّر ما هو مناسب في الوقت المناسب كما قال الأمين العام".
وأوضح النائب حسين الحاج حسن موقف "حزب الله" من رئاسة الجمهورية، قائلًا إنّ "كلامنا بأن لا فيتو على العماد جوزيف عون لا يعني أن حزب الله يؤيده أو يرفضه، ومرشحنا المعلن هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية".
ولفت إلى أنّ "ما يُطرح في السياق الرئاسي اللبناني لم يؤد إلى نتيجة حتى الآن، لأن الانقسامات السياسية تحول دون الحسم"، لافتاً إلى أنّه "المطلوب أن يكون الرئيس جامعاً وأن يحافظ على السيادة".
ورأى الحاج حسن أنّ "تمدد الاحتلال الإسرائيلي في سوريا، هو تهديد للمنطقة بأسرها لا لحزب الله ولبنان فقط".
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